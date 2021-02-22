Опрос: нужно ли помогать бывшим заключенным?

Авторы передачи вышли на улицу и задали этот вопрос простым таллиннцам. В основном люди ответили, что помогать нужно, хотя они не верят, что человек, отсидевший, например, 20 лет, способен изменить свой образ жизни и стать законопослушным членом общества.

При этом люди склоняются к тому, что общественность не должна знать о том, что их сосед, коллега по работе отбывал заключение: «Если я захочу узнать, я спрошу сама, если он захочет ответить, он скажет». Кроме того, люди разные, и многие могут воспринять эту информацию в штыки, что не никому не принесет спокойствия.