Опрос: нужно ли помогать бывшим заключенным?
В понедельник, 22 февраля, в 20.25, на канале ETV+ в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который посвящен реабилитации бывших заключенных.
В понедельник, 22 февраля, в 20.25, на канале ETV+ в эфир выйдет новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который посвящен реабилитации бывших заключенных.
Авторы передачи вышли на улицу и задали этот вопрос простым таллиннцам. В основном люди ответили, что помогать нужно, хотя они не верят, что человек, отсидевший, например, 20 лет, способен изменить свой образ жизни и стать законопослушным членом общества.
При этом люди склоняются к тому, что общественность не должна знать о том, что их сосед, коллега по работе отбывал заключение: «Если я захочу узнать, я спрошу сама, если он захочет ответить, он скажет». Кроме того, люди разные, и многие могут воспринять эту информацию в штыки, что не никому не принесет спокойствия.
Но как же люди, отбывшие огромные и неоднократные сроки находят себя, семью и новую жизнь? Это вы узнаете, посмотрев новый выпуск ток-шоу «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 22 февраля, в 20.25 на канале ETV+. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.