PERH увеличивает число койко-мест в Covid-отделении и ограничивает плановое лечение

По словам члена правления PERH профессора Пеэпа Тальвинга, больница готова открыть дополнительные койко-места для лечения пациентов с Covid. «Из-за нехватки персонала мы перепрофилируем места за счет планового лечения», - сказал профессор Тальвинг. Он добавил, что так называемые ковидные койко-места требуют двойного персонала по сравнению с обычной работой.

18 февраля в региональной больнице на лечении находились 39 пациентов с Covid, девять из которых - в отделении интенсивной терапии III степени, а семь - на контролируемом дыхании.

Из-за находящихся на карантине отделений плановое лечение в больнице сейчас уменьшено на 10 процентов. «В настоящее время вместе с центральными больницами и больницами общего профиля мы можем обеспечить лечение пациентов как с диагнозом Covid, так и с другими диагнозами, но из-за растущей инфекционной нагрузки мы начинаем ограничивать плановое лечение», - сказал профессор Тальвинг.

Число койко-мест можно переигрывать по мере необходимости. В настоящее время в региональной больнице 26 койко-мест в общих палатах и ​​17 мест в интенсивной терапии для коронавирусных больных. Есть также корона-отделение для психиатрических больных на 20 коек. Кроме того, пациентов с Covid обслуживает отделение неотложной помощи.

Сегодняшнее решение cоздает три дополнительных койко-места для интенсивной терапии. Руководящая группа ежедневно рассматривает ситуацию и по мере необходимости управляет возможностями планового лечения и лечения пандемического вируса.