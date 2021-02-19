Пандемия не смогла помешать алкотуризму финнов в Эстонию
Для сорока процентов финских туристов покупка спиртного была в прошлом году единственной или как минимум важной причиной поехать на корабле в Эстонию, пишет YLE.
Для сорока процентов финских туристов покупка спиртного была в прошлом году единственной или как минимум важной причиной поехать на корабле в Эстонию, пишет YLE.
Союз пивоваров заявляет, что в прошлом году жители Финляндии продолжили ездить в Эстонию за дешевым алкоголем, невзирая на пандемию коронавирусной инфекции.
В 2020 году число поездок жителей Финляндии на паромах в Эстонию сократилось на 66 %, однако импорт алкоголя снизился лишь на треть.
Согласно статистике, в прошлом году финские туристы ввезли в страну почти 26 миллионов литров алкогольных напитков, что на 11 миллионов литров меньше, чем в 2019 году.
Двое из пяти путешественников сообщили, что покупка спиртных напитков стала для них единственным или по крайне мере важным поводом отправиться в Эстонию на корабле.