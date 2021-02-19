Патруль общественных мест: с понедельника за отсутствие маски смогут штрафовать

«Наряду с торговыми центрами, развлекательными учреждениями и местами общепита больше внимания будет уделяться общественному транспорту», – сообщил старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

Патрули будут информировать людей о необходимости соблюдать предписания, но если нарушение будет выявлено повторно, то представители Департамента здоровья могут выписать штраф, размер которого составляет от 20 евро.

"Мы будем заранее информировать людей о тех местах, которые будем проверять. Два-три раза в неделю мы будем возвращаться в эти же места с полицейскими, чтобы проверить, соблюдаются ли предписания", - объяснил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.