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  • Патруль общественных мест: с понедельника за отсутствие маски смогут штрафовать
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Патруль общественных мест: с понедельника за отсутствие маски смогут штрафовать

Общественный транспорт. ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Полицейские и представители Департамента здоровья будут патрулировать места с высоким риском заражения коронавирусом. За несоблюдение предписаний может быть выписан штраф, сообщает Rus.ERR.

«Наряду с торговыми центрами, развлекательными учреждениями и местами общепита больше внимания будет уделяться общественному транспорту», – сообщил старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

Патрули будут информировать людей о необходимости соблюдать предписания, но если нарушение будет выявлено повторно, то представители Департамента здоровья могут выписать штраф, размер которого составляет от 20 евро.

"Мы будем заранее информировать людей о тех местах, которые будем проверять. Два-три раза в неделю мы будем возвращаться в эти же места с полицейскими, чтобы проверить, соблюдаются ли предписания", - объяснил гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно.

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