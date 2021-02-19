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  • Полицейские и работники Департамента здоровья приступают к совместному патрулированию
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Полицейские и работники Департамента здоровья приступают к совместному патрулированию

Общественный транспорт. ФОТО: SILLE ANNUK/PM/SCANPIX BALTICS

Полицейские и представители Департамента здоровья будут патрулировать места с высоким риском заражения коронавирусом, сообщает Rus.ERR.

«Патрулирование будет осуществляться в местах, которые в Департаменте здоровья оцениваются как имеющие высокий риск заражения. Наряду с торговыми центрами, развлекательными учреждениями и местами общепита больше внимания будет уделяться общественному транспорту», – сообщил старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

Решение о совместном патрулировании обусловлено распоряжением правительства, согласно которому Департамент здоровья назначается ответственным учреждением, имеющим право привлекать полицию.

О том, что полиция может начать проверять соблюдение требования носить маски в общественном транспорте, премьер-министр Кая Каллас сообщила на правительственной пресс-конференции в четверг, в пятницу об этом же заявила заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

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