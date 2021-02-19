Полицейские и работники Департамента здоровья приступают к совместному патрулированию

«Патрулирование будет осуществляться в местах, которые в Департаменте здоровья оцениваются как имеющие высокий риск заражения. Наряду с торговыми центрами, развлекательными учреждениями и местами общепита больше внимания будет уделяться общественному транспорту», – сообщил старший комиссар Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

О том, что полиция может начать проверять соблюдение требования носить маски в общественном транспорте, премьер-министр Кая Каллас сообщила на правительственной пресс-конференции в четверг, в пятницу об этом же заявила заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.