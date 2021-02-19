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  • Сборная Эстонии по баскетболу вырвала победу из рук итальянцев
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Сборная Эстонии по баскетболу вырвала победу из рук итальянцев

Со счетом 105:101 сборная Эстонии обыграла сборную Италии в ходе ключевого матча отборочного турнира чемпионата Европы.

Сборная Эстонии по баскетболу отправилась в Пермь на ключевые матчи отборочного турнира чемпионата Европы. В рамках заключительного отборочного окна сборной Эстонии предстяло провести в Перми три матча: против Италии (19 февраля), России (21 февраля) и Северной Македонии (22 февраля).

Состав сборной Эстонии на игры в Перми выглядит так: Кристиан Кулламяэ, Стен-Тимму Сокк, Райт-Рийво Лаане, Мярт Розенталь, Эгерт Халлер, Мартин Дорбек, Роберт Валге, Янари Йыэсаар, Яан Пуйде, Хенри Дрелл, Крегор Хермет, Каспар Трейер, Рауно Нургер Майк-Калев Котсар и Михкель Кирвес.

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