Департамент аннулировал суперсделку: монополия на рынке кинотеатров отменяется
MM Grupp и Forum Cinemas решили отказаться от объединения, а Департамент конкуренции закрыл производство по их слиянию, пишет Postimees.
MM Grupp и Forum Cinemas решили отказаться от объединения, а Департамент конкуренции закрыл производство по их слиянию, пишет Postimees.
В результате разбирательства департамент пришел к выводу, что объединение двух компаний может существенно повредить конкуренции на рынке кинотеатров в Таллинне и его окрестностях, где общая доля рынка увеличилась бы до 80 с лишним процентов. Такая же ситуация была бы в Тарту, где доля рынка увеличилась бы до более чем 90%.
Антимонопольный орган также указал, что один из участников процесса объединения имеет сильные позиции на рынке кинопроката, что, в свою очередь, усилит негативные последствия слияния.
«Хотя это трудное время для сектора развлечений, по оценке Департамента конкуренции,слияния, искажающие конкуренцию и оказывающие негативное и долгосрочное влияние на структуру товарного рынка, не могут быть одобрены по этой причине», - заявили в ведомстве.
В августе прошлого года крупная инвестиционная компания Маргуса Линнамяэ UP Invest объявила о приобретении кинобизнеса Forum Cinemas в Эстонии, Латвии и Литве. Первоначально стороны надеялись завершить сделку к концу 2020 года или самое позднее к началу этого года. Сделка должна была вступить в силу после одобрения конкурентными ведомствами Эстонии, Латвии и Литвы.
В октябре прошлого года Департамент конкуренции решил инициировать дополнительное производство по слиянию MM Group и Forum. Сегодня у департамента был последний день на принятие решения - разрешить или запретить слияние.