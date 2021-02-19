Департамент аннулировал суперсделку: монополия на рынке кинотеатров отменяется

В результате разбирательства департамент пришел к выводу, что объединение двух компаний может существенно повредить конкуренции на рынке кинотеатров в Таллинне и его окрестностях, где общая доля рынка увеличилась бы до 80 с лишним процентов. Такая же ситуация была бы в Тарту, где доля рынка увеличилась бы до более чем 90%.

Антимонопольный орган также указал, что один из участников процесса объединения имеет сильные позиции на рынке кинопроката, что, в свою очередь, усилит негативные последствия слияния.

«Хотя это трудное время для сектора развлечений, по оценке Департамента конкуренции,слияния, искажающие конкуренцию и оказывающие негативное и долгосрочное влияние на структуру товарного рынка, не могут быть одобрены по этой причине», - заявили в ведомстве.

В августе прошлого года крупная инвестиционная компания Маргуса Линнамяэ UP Invest объявила о приобретении кинобизнеса Forum Cinemas в Эстонии, Латвии и Литве. Первоначально стороны надеялись завершить сделку к концу 2020 года или самое позднее к началу этого года. Сделка должна была вступить в силу после одобрения конкурентными ведомствами Эстонии, Латвии и Литвы.