С понедельника въезд в Эстонию без ограничений будет возможен из восьми стран Европы

Ограничение свободы передвижения не будет распространяться на прибывающих в Эстонию из стран, где показатель заболеваемости в течение 14 дней ниже 150 на 100 000 жителей. Эти государства — Хорватия, Исландия, Греция, Лихтенштейн, Норвегия, Германия, Финляндия и Дания.

С 22 февраля будет применяться десятидневное ограничение свободы передвижения для прибывающих в Эстонию из следующих европейских стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Испания, Нидерланды, Ирландия, Италия, Кипр, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта, Монако, Польша, Португалия, Франция, Швеция, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Швейцария, Чехия и Венгрия. Показатель Ватикана — 0, но при поездке оттуда в Эстонию через Италию также действует десятидневное ограничение свободы передвижения.

Для прибывающих из Великобритании действует дополнительное требование предъявить негативный результат тест на COVID-19, тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию. Это требование не распространяется на детей младше 12 лет. Новоприбывшие из Великобритании также подлежат 10-дневной самоизоляции. Правило также применяется, если Великобритания была транзитной страной на пути в Эстонию. Период самоизоляции может быть сокращен, если помимо отрицательного результата первого теста, результат повторного проведенного на седьмой день после прибытия и теста также будет отрицательным.

На основании составленного Советом Европейского Союза списка третьих стран в Эстонию можно поехать из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Сингапура, Таиланда и Новой Зеландии.