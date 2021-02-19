"Стечение обстоятельств". Как власти Беларуси закрывают дела и суды о гибели людей на протестах
В Беларуси продолжается расследование последствий массовых выступлений людей, не поверивших в официальные результаты президентских выборов. Пока оно идет в выгодном для государства ключе, пишет Би-би-си.
В Беларуси продолжается расследование последствий массовых выступлений людей, не повервших в официальные результаты президентских выборов. Пока оно идет в выгодном для государства ключе.
19 февраля Следственный комитет Беларуси отказался возбуждать дело по факту гибели 34-летнего минчанина Александра Тарайковского, застреленного 10 августа у станции метро "Пушкинская". Он стал первым погибшим в ходе протестов.
В этот же день стало известно, что резонансное дело о нарушении врачебной тайны над журналисткой издания TUT.by Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным будет рассмотрено в закрытом режиме. Они обвиняются в том, что разгласили документы о гибели еще одного минчанина - Романа Бондаренко.
"Воспринимали как реальную угрозу жизни"
Александр Тарайковский был одним из десятков тысяч людей, которые вышли протестовать против исхода президентских выборов, на которых, по официальным данным, более 80% голосов получил Александр Лукашенко.
Тарайковский работал в малом бизнесе, у него была судимость - он до смерти избил отчима, заступившись за мать, и получил за это семь лет лишения свободы. Срок он отбыл полностью, судимость снята.
Новость о том, что в ходе протестов убит человек, появилась поздно вечером 10 августа, вскоре же стало известно его имя. По первой версии МВД Беларуси, он хотел бросить в ряды ОМОНа гранату, но она взорвалась у него в руке.
Впрочем, уже к 15 августа стало ясно, что это не так. Из появившихся видеозаписей и расследования независимой группы Conflict Intelligence Team следовало: безоружный Тарайковский стоял перед бойцами, и один из них выстрелил ему в грудь. Мужчина погиб на месте.
Формально официальное расследование гибели Тарайковского началось тогда же, но новостей о его ходе практически не было. Силовики только делали акцент на судимости погибшего и говорили, что он представлял собой угрозу их жизням.
19 февраля СК официально заявил, что уголовного дела по факту гибели Тарайковского не будет.
В официальном сообщении ведомства сказано, что поведение Тарайковского ОМОН воспринимал как "реальную угрозу", выстрел в него был произведен из "нелетального оружия", а погиб он в результате "стечения ряда трагических обстоятельств" - этой формулировкой СК хотел сказать, что ранение резиновой пулей в грудь оказалось проникающим и привело к гибели Тарайковского.
Ноль промилле алкоголя
Расследоване дела врача Артема Сорокина и журналистки издания TUT.by Катерины Борисевич продолжалось ровно три месяца - они были задержаны и отправлены под стражу 19 ноября 2020 года.
12 ноября в Минске был до смерти избит активист Роман Бондаренко, и у силовиков пока нет даже подозреваемых в этом деле. Они, а вслед за ними и Александр Лукашенко заявили, что Бондаренко был пьян, и это привело к его гибели.
Журналистка Катерина Борисевич работала над материалом о гибели Бондаренко и в рамках подготовки связалась с одним из врачей, кто делал вскрытие. Его имя Борисевич не назвала.
Уже 13 ноября на TUT.by появилась новость, в которой со ссылкой на одного из врачей, а также на документ о результатах экспертизы говорилось: в крови погибшего вообще не было алкоголя.
Врача Артема Сорокина силовики вычислили за шесть дней, их с Борисевич арестовали в один день.
На начавшийся суд сначала не аккредитовали журналистов всех независмых изданий, работающих в Беларуси. Мать Романа Бондаренко настаивала на том, что он прошел в открытом режиме, чтобы "общество знало, за что судят врача и журналиста".
На заседание пришло несколько десятков человек, но все, что они успели - это поапплодировать подсудимым, которых конвой вел по коридору.
Прокурор заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, и оно сразу было удовлетворено. Его ход не могут комментировать даже адвокаты, которые заявили, что выступали за то, чтобы суд был открытым.
Адвокаты пока не дают прогнозов, сколько времени займет процесс, обоим подсудимым грозит до трех лет колонии.