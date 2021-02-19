Вскоре Балтия потеряет белорусский транзит нефти и удобрений
Белоруссия приняла решение об изменении логистических цепочек, ранее проходящих через Литву. Планируется, что из портов Прибалтики грузы будут перенаправлены в порт Усть-Луга.
Белоруссия приняла решение об изменении логистических цепочек, ранее проходящих через Литву. Планируется, что из портов Прибалтики грузы будут перенаправлены в порт Усть-Луга.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий проект соглашения с Россией об организации перевозки через морские порты России белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт.
Речь идет о миллионах тонн нефтепродуктов и минеральных удобрений.
По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, в 2021 году через российские порты Усть-Луга и Санкт-Петербург будет отправлено не менее 2,1 млн тонн белорусских нефтепродуктов.
"Цена для белорусских поставщиков нефтепродуктов будет ниже, чем была через прибалтийские порты. И все наши стивидоры и трейдеры, участники от РЖД, мы все пошли на существенные скидки исходя из тех объемов, которые предложила белорусская сторона. Это соглашение удовлетворяет обе стороны", - сказал Савельев.