В Белом доме заявили, что Байден не собирается приглашать Россию в G7

«Байден не разделяет стремления своего предшественника пригласить РФ обратно в G7», - написал в соцсетях корреспондент CNN со ссылкой на Псаки.

Предыдущий президент США Дональд Трамп ранее называл формат G7 неэффективным и потому даже сообщал о планах пригласить на один из саммитов Россию, Индию, Южную Корею и Австралию.

Кроме того, Трамп отмечал, что включение России в G7 в качестве полноправного члена было бы полезным, как для этой страны, так и для всего мира.

Байден: Кремль пытается ослабить Европу

Президент США Джо Байден обвинил Кремль в намерении ослабить проект европейского единства и трансатлантическое партнерство, пишет DW. России проще оказывать давление на отдельные страны и угрожать им, чем иметь дело с сильным и единым альянсом, заявил Байден в пятницу, 18 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, проходящей в этом году в онлайн-формате.

По его словам, Россия является угрозой для западных демократий. «Кремль атакует наши демократии и органы власти», - подчеркнул он. Демократический прогресс как в Европе, так и в США подвергается нападкам автократических систем, заявил Байден и отметил, что демократия находится на распутье. «Демократия не происходит по случайному стечению обстоятельств. Мы должны ее защищать, укреплять и обновлять», - уверен он. Задачей Запада, по его словам, является доказать, что эта «модель не является исторической реликвией».

Провокации России нельзя оставлять без ответа, уверен Байден

Речь не идет о возобновлении холодной войны, но провокации России нельзя оставлять без ответа, уверен американский президент. Исходя из этого, США и Европа должны неизменно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, подчеркнул он. Необходимо создать будущее, в котором все страны «смогут свободно определять свой путь, без угрозы применения силы и давления», призвал Байден.