"Пандемия коронавируса исчезнет, если прекратить тестирование". Так ли это?

При помощи тестирования своевременно выявляются люди, которые нуждаются в помощи. Также положительный тест на ранней стадии заболевания позволяет своевременно изолировать людей, что с уменьшает шансы заразить других, и позволяет обратиться за лечением раньше, таким образом снижая вероятность тяжелого заболевания и риск смерти.

NIH также отмечает, что почти половина всех случаев инфекции передается людьми, у которых нет никаких симптомов. Издание The Washington Post 7 января и вовсе сообщило, что, по информации CDC, более половины или 59% всех заболевших инфицировали люди без симптомов.

Поэтому тестирование и выявление людей, у которых еще не проявились симптомы и тех, кто являются бессимптомными носителями вируса, крайне важно для прекращения пандемии, поясняют специалисты.

Re:Check уже писал, что тест методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в научной литературе характеризуется как "золотой стандарт". Его применяют и в определении ВИЧ. Хотя тест не является абсолютно безошибочным, он считается наиболее точным. В обобщении Медицинской школы Гарварда сказано, что тест скорее покажет ложно-отрицательный, чем ложно-положительный результат, к тому же это чаще связано с человеческой ошибкой, а не с самим тестом.

Люди от Covid-19 не умирают?

Уже сообщалось, что на данный момент в мире от Covid-19 умерло более двух миллионов человек.

В Германии на 18 февраля от Covid-19 умерло более 66 тыс. человек, свидетельствует информация ВОЗ. Самый высокий уровень смертности зарегистрирован в федеральной земле Саксония. Хоронить и кремировать покойных там становиться все сложнее, сообщила в конце января немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Смертность в Германии по неделям

ФОТО: RE:CHECK

Источник: Statistische Bundesamt (Destatis).

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) на 18 февраля с начала пандемии в Латвии умер 1521 человек. Re:Check уже писал, что в Латвии существенный прирост смертности начался в конце прошлого года.

Количество умерших с подтвержденной инфекцией Covid-19

Данные: SPKC

Первые случаи смерти от Covid-19 в стране зафиксированы в апреле. В 2020 году с апреля по декабрь в Латвии Covid-19 стал основной причиной смерти для 659 человек, из них лишь в декабре умер 491 человек.

Если посмотреть в целом на смертность в Латвии по сравнению с предыдущими годами, то в начале 2020 года она была существенно ниже. Это видно и на графике Центрального статистического управления (ЦСУ). Однако к концу года смертность существенно увеличилась. Если бы не Covid-19, был бы рекорд падения смертности, заявил порталу Delfi профессор Латвийского Университета Михаил Хазан.

Среднее количество умерших в 2016-2019 году и первичное количество умерших в 2020 и 2021 году по неделям

ФОТО: RE:CHECK

Данные: ЦСУ

ЦСУ в январе сообщило, что по первоначальным данным в 2020 году умерло на 3,4% людей больше, чем годом ранее. В свою очередь в декабре количество умерших увеличилось на 27%, по сравнению с предыдущим декабрем.

Re:Check уже писал о смертности от Covid-19 в других странах и о том, как умершим определяют эту болезнь в качестве основной причины смерти.