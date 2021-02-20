Сб, 20.02.2021
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В столицах стран Балтии растут цены на бензин и дизельное топливо

Tankimine. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Цены на топливо выросли во всех столицах стран Балтии, сообщает BNS.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин по-прежнему был в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо была в Таллинне, а самая низкая - в Вильнюсе.

На рижских АЗС Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1% и стоил 1,267 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,1% - до 1,167 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 3,5% до 1,186 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 4,6% и стоило 1,146 евро за литр.

На АЗС Circle K в Таллинне бензин 95-й марки подорожал на 0,8% - до 1,329 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 1,7% - до 1,199 евро за литр.

В Риге автогаз подорожал на 1,8% - до 0,565 евро за литр. В Вильнюсе и Таллинне цена на автогаз не изменилась и составила 0,589 и 0,67 евро за литр соответственно.

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