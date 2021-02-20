В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса — «КовиВак»

Ожидается, что уже в середине марта в гражданский оборот выпустят первые 120 тысяч доз вакцины, сказал Мишустин на совещании по вакцинам. В центре Чумакова говорят, что до конца 2021 года может быть выпущено до 20 миллионов доз.