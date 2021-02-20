Вырви глаз ⟩ В Лондоне продается дом, в котором кружится голова
Яркие краски придают нашей жизни свежесть и радость. На радость всем фанатам цвета, в Англии выставлен на продажу дом, который считается самым ярким в городе, передает Kodustiil.
Яркие краски придают нашей жизни свежесть и радость. На радость всем фанатам цвета, в Англии выставлен на продажу дом, который считается самым ярким в городе, передает Kodustiil.
Дом с двумя спальнями в Хокстоне, Лондон, поражает уже в прихожей. Дом принадлежит художнице Мораг Майерскоу. Каждый, кто видел ее работы, знает, чего ожидать. Построенный в начале 1900-х годов дом вначале был пабом.
После закрытия паба дом переоборудовали в жилой, но угловой части этого двухэтажного дома из желтого кирпича оставили первоначальный вид. Это подтолкнуло художницу и ее супруга сделать дом особенным. «Я сделала дом таким, потому что хотела здесь жить и работать», - сказала Мораг.
В доме площадью 411 квадратных метров две спальни и три ванные комнаты, большой подвал и терраса на крыше. Дом идеально подходит для творческих людей, которые любят получать визуальное вдохновение. Кроме того, в доме есть несколько студий, где вы можете заняться приятными делами, будь то рисование или создание музыки, сообщает издание Metro.
Если вы уже захотели купить этот дом, вам придется выложить 2 850 000 фунтов стерлингов, или 3 290 952 евро. Вы можете подумать, что это слишком, посмотрите еще раз на яркие краски, и поймете, что цена - просто великолепная. Больше информации и фотографий необычного дома находятся ЗДЕСЬ!