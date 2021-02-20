Вырви глаз ⟩ В Лондоне продается дом, в котором кружится голова

Дом с двумя спальнями в Хокстоне, Лондон, поражает уже в прихожей. Дом принадлежит художнице Мораг Майерскоу. Каждый, кто видел ее работы, знает, чего ожидать. Построенный в начале 1900-х годов дом вначале был пабом.

Весь дом окрашен в яркие цвета, от которых может закружиться голова. ФОТО: zoopla.co.uk

После закрытия паба дом переоборудовали в жилой, но угловой части этого двухэтажного дома из желтого кирпича оставили первоначальный вид. Это подтолкнуло художницу и ее супруга сделать дом особенным. «Я сделала дом таким, потому что хотела здесь жить и работать», - сказала Мораг.

Наиярчайшая кухня в доме Мораг. ФОТО: zoopla.co.uk

В доме площадью 411 квадратных метров две спальни и три ванные комнаты, большой подвал и терраса на крыше. Дом идеально подходит для творческих людей, которые любят получать визуальное вдохновение. Кроме того, в доме есть несколько студий, где вы можете заняться приятными делами, будь то рисование или создание музыки, сообщает издание Metro.

Одна из просторных студий. ФОТО: zoopla.co.uk