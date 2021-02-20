Сб, 20.02.2021
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Pfizer планирует удвоить объемы производствы COVID-вакцины

Pfizer/BioNTechi koroonavaktsiin. ФОТО: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 млн доз в неделю. Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.

"Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз", - уверяет Байден.

Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.

Ранее сообщалось, что компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет.

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