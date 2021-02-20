Эстонские вузы планируют использовать платформу для борьбы со шпаргалками

По словам Индрека Рейманда, главы отдела управления технологиями HarNo, департамент в настоящее время предоставляет образовательным учреждениям экзаменационную инфосистему (EIS), Moodle, электронную школьной сумки, систему обнаружения плагиата Urkund и систему записи лекций Echo360.

Однако ведомство планирует предложить высшим учебным заведениям возможность использовать разработанное в США приложение Proctorio, которое, по словам Рейманда, позволяет организовать надзор за проведением экзаменов вне учебной аудитории, если студент дал на это свое согласие.

Проректор по учебной работе Тартуского университета Ауне Валк сообщила, что вузначал поиск такого технического решения уже весной прошлого года.

«Однако, поскольку это вопрос более широкого интереса и сложных условий защиты данных, о которых каждому университету нет смысла вести переговоры отдельно, в прошлом году мы предложили HarNo организовать совместный тендер», - пояснила проректор.

Она добавила, что специальное программное обеспечение используется для очень конкретной цели, а именно для обеспечения равного отношения ко всем при сдаче экзаменов в условиях дистанционной работы и гарантий неиспользования запрещенных вспомогательных материалов.