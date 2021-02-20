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  • Вандалы разбили сердце жителей Ласнамяэ: инсталляция продержалась чуть больше недели
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Вандалы разбили сердце жителей Ласнамяэ: инсталляция продержалась чуть больше недели

Фото разбитого сердца в парке Тондилоо. ФОТО: Lasnamäe linnaosavalitsus

Световая инсталляция в виде сердца, установленная ко Дню святого Валентина в парке Тондилоо в столичном районе Ласнамяэ, подверглась нападению вандалов.

«Прошло чуть больше недели – и столь полюбившаяся жителям района декорация была повреждена вандалами. Злоумышленники опрокинули и повредили металлическую конструкцию, которую мы установили к Дню святого Валентина в парке Тондилоо и планировали оставить здесь до прихода весны», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. «Теперь мы будем смотреть, удастся ли восстановить инсталляция и вернуть её на пригорок в парке Тондилоо на радость всем жителям и гостям района», - добавил старейшина.

Управа района Ласнамяэ отмечает, что город пока не понес дополнительных расходов из-за вандализма в отношении скульптуры, так как она была арендована. Фирма, занимающаяся световыми декорациями, должна оценить, можно ли восстановить скульптуру за разумные средства. «Если вы стали свидетелем акта вандализма, не оставайтесь равнодушными и обязательно сообщите об этом в полицию или в управу Ласнамяэ. В конечном итоге, вандалы наносят «удар» по карману всех налогоплательщиков. Только общими усилиями мы сможем сохранить красивый облик нашего района», - отметил Владимир Свет.

Это второй за эту зиму случай порчи инсталляций в парке Тондилоо. Месяц назад вандалы сломали зимнее украшение - световую конструкцию большого снеговика. Тогда повреждения оказались серьезными и было решено ее убрать. Взамен ко Дню святого Валентина на том же месте было установлено светящееся сердце.

Несмотря на акты вандализма управа района продолжит украшать Ласнамяэ.

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