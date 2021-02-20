Фото ⟩ Житель Эстонии обнаружил у себя в комнате выползшую из-под плинтуса змею
Проживающий в деревне Ныва Ляэнеского уезда Рейн Ояла вчера заметил на полу своего дома пробудившуюся от зимнего сна змею, пишет Postimees.
Проживающий в деревне Ныва Ляэнеского уезда Рейн Ояла вчера заметил на полу своего дома пробудившуюся от зимнего сна змею, пишет Postimees.
Ояла сказал, что ужа в комнате на самом деле обнаружила его собака.
«Я только что запустил собаку в комнату погреться, прошло несколько минут, как собака начала рычать и лаять, тогда уже я заметил змею», - сказал Ояла, призавшись, что порядком испугался.
«Я увидел, что это уж, и значит опасности нет, и сделал снимок телефоном, когда он полностью выполз. Я немного подождал, достал из цветочного горшка палочку и начал направлять голову ужа в отверстие. Потребовалось немного времени, прежде чем он сунул туда нос и вернулся под пол. Летом я несколько раз видел ужей», - описал Ояла процесс.
«Безопасный ужик, пусть живет, но то, что он забрался в комнату посреди зимы - это было страшновато!» - заявил Ояла, добавив, что на сегодня он прикрыл дыру, из которой выползла змея.