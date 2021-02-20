В столкновении двух автомобилей погиб пожилой мужчина
В волости Отепяэ в Валгамаа после обеда сегодня, 20 февраля произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб пожилой мужчина.
В волости Отепяэ в Валгамаа после обеда сегодня, 20 февраля произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб пожилой мужчина.
Полиция сообщает, что, по предварительным данным автомобиль Ford, за рулем которого был 80-летний мужчина двигался в сторону Кулдре, когда въехал в автомобиль BMW, в котором находились двое человек. Прибывшая на место ДТП скорая помощь прокомментировала, что водителя Ford мог почувствовать себя плохо за рулем, из-за чего он и потерял управление автомобилем.
Сидевшим в BMW людям помощь медиков не понадобилась.
Центр тревоги получил сообщение о ДТП около 12:50 вблизи Лаукюла на шоссе Выру-Куйгатси-Тырва.
Дальнейшая экспертиза покажет, были ли другие обстоятельства, которые могли спровоцировать происшествие.
В этом году на дорогах Эстонии в ДТП погибли шесть человек, пострадали 149 человек.