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  • В столкновении двух автомобилей погиб пожилой мужчина
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В столкновении двух автомобилей погиб пожилой мужчина

Küünal. ФОТО: unsplash.com

В волости Отепяэ в Валгамаа после обеда сегодня, 20 февраля произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Полиция сообщает, что, по предварительным данным автомобиль Ford, за рулем которого был 80-летний мужчина двигался в сторону Кулдре, когда въехал в автомобиль BMW, в котором находились двое человек. Прибывшая на место ДТП скорая помощь прокомментировала, что водителя Ford мог почувствовать себя плохо за рулем, из-за чего он и потерял управление автомобилем. 

Сидевшим в BMW людям помощь медиков не понадобилась.

Центр тревоги получил сообщение о ДТП около 12:50 вблизи Лаукюла на шоссе Выру-Куйгатси-Тырва. 

Дальнейшая экспертиза покажет, были ли другие обстоятельства, которые могли спровоцировать происшествие. 

В этом году на дорогах Эстонии в ДТП погибли шесть человек, пострадали 149 человек.

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