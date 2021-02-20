В столкновении двух автомобилей погиб пожилой мужчина

Полиция сообщает, что, по предварительным данным автомобиль Ford, за рулем которого был 80-летний мужчина двигался в сторону Кулдре, когда въехал в автомобиль BMW, в котором находились двое человек. Прибывшая на место ДТП скорая помощь прокомментировала, что водителя Ford мог почувствовать себя плохо за рулем, из-за чего он и потерял управление автомобилем.