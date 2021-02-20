Сб, 20.02.2021
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У переболевших COVID-19 детей нашли симптомы синдрома Кавасаки

Повышенная температура. ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В Иркутской области, Россия, у 17 из 7200 детей, переболевших коронавирусной инфекцией, проявились симптомы синдрома Кавасаки, сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

"Речь идет о не самой болезни Кавасаки в классическом виде, это достаточно редкое заболевание, а о Кавасаки подобном синдроме. Дети, у которых был диагностирован данный синдром, получили необходимый объем лечения и выздоровели", - объяснил он.

От этого синдрома пока никто не умер, всем заболевшим помогают высококвалифицированные врачи, заверил министр. По его словам, роста количества болезни Кавасаки в регионе не обнаружено.

Сандаков напомнил, что дети болеют COVID-19 реже, чем взрослые, а в случае заболевания для них прогноз более благоприятный.

В августе 2020 года сообщалось, что синдром Кавасаки был выявлен у 14 детей с коронавирусом в Казахстане.

Синдром Кавасаки проявляется лихорадкой, поражением слизистых оболочек и кожи с возможным образованием тромбозов, аневризмов и разрывов сосудистой стенки артерий.

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