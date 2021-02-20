Фото ⟩ В Пирита открыт удивительный снежный городок

В снежном городке в Пирита можно найти автомобиль спасателей, замок-торт и снежные пещеры. Также умельцы воздвигли башню Длинного Германа и даже индейский городок, есть как маленькие, так и большие скульптуры.

На строительство снежного города потребовалось три дня и 160 кубометров снега. «Строительство велось даже в морозные дни с десяти часов утра до сумерек. Строили и дети, и взрослые», - сказал Тынис Лийнат, старейшина района Пирита. Свой вклад внесла и спасательная команда Пирита, которая снабдила строителей водой и изготовила одну из самых ярких достопримечательностей снежного города - спасательную машину с лестницей и горкой.