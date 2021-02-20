Осторожно: на дорогах высокая опасность гололеда

После обеда главные и второстепенные дороги мокрые и влажные от соли. На обходных дорогах следует учитывать заснеженность и местами скользкую дорогу. Температура воздуха на островах и в Западной Эстонии около нуля, в других местах она остается минусовой. Существенных осадков нет.

В субботу вечером наблюдается пасмурная погода. В Западной Эстонии температура воздуха немного плюсовая, ожидается дождь и мокрый снег. В Восточной Эстонии температура воздуха минусовая, идет снег. Местами может быть туман.

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно. На западе страны пройдtт мокрый снег и дождь. После полуночи сильные осадки прекратятся. По востоку пройдёт снег и мокрый снег, местами также и ледяной дождь, после полуночи осадки постепенно перейдут в дождь. Велика опасность гололёда, на дорогах гололедицы. Местами образуется туман. Ветер юго-западный, южный 5-10, порывами 13, на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии 0..+3, на востоке в начале ночи -1..-6, к утру температура повысится до 0..+2°С.

В воскресенье днем облачно, местами с отдельными прояснениями. Во многих местах сохраняется туман. Временами дождь, вечером на северо-востоке страны также и мокрый снег, местами не исключён и ледяной дождь. Сохраняется опасность гололёда. Ветер юго-западный, западный 2-9, порывами 12 м/с, во второй половине дня повернёт постепенно на северном побережье к северо-восточному и восточному. Температура воздуха 0..+3, во второй половине дня на северо-востоке Эстонии понизится вновь ниже 0°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный 5-9, порывами 13 м/с. Пройдёт снег и мокрый снег, не исключён также ледяной дождь. Видимость в осадках плохая. Температура в начале ночи -1..-5, после полуночи повысится выше 0°С.