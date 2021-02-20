Картина дня: автоналог, рекордный убыток Tallink и наркобизнес в даркнете

Коронавирус диагностирован еще у 787 жителей Эстонии, скончалось 10 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5699 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 787, то есть 13,8% от общего количества. За последние сутки скончались десять человек. Читать дальше...

Закрытие границ способствовало бы появлению эстонского штамма коронавируса

Глава биобанка литовской клиники "Сантара" Даниэлюс Наумовас сказал литовскому нацинальному вещанию, что закрытие страны создаст для вируса инкубатор, где он сможет мутировать. На сегодняшний день литовские ученые обнаружили литовский штамм коронавируса. По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, в Эстонии в случае закрытия страны возникла бы аналогичная опасность. Читать дальше...

Эстонский наркобизнес в даркнете расцвел при пандемии буйным цветом

В скрытом мире интернета - так называемом даркнете - можно совершить покупку у наркодилера всего несколькими щелчками мыши. Среди игроков на этом рынке есть и эстонцы. Читать дальше...

Керсти Крахт: прокуратура устроила большое заказное шоу

Керсти Крахт, которая во вторник была освобождена из тюрьмы, на вчерашней пресс-конференции высказала свое мнение о том, что произошло за последние недели. Помимо комментариев по процессу производства, Крахт также раскрыла свое видение подоплеки произошедшего, обвинив прокуратуру в заказной работе по развалу правительства. Читать дальше...

Компании Tallink грозит рекордный в истории эстонского бизнеса убыток

Tallink в следующий четверг опубликует свои финансовые результаты за четвертый квартал и прошлый год, но уже и так очевидно, что прошлый год был худшим в истории судоходной компании. Читать дальше...

Неожиданное предложение: вместо урезания расходов можно подумать об автомобильном налоге

По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, помимо самого большого дефицита бюджета Эстонии, образовавшегося в прошлом году, еще большего внимания заслуживает тот факт, что временная проблема становится хронической. «Стоит ли вместо экономии и ограничения государственных услуг подумать о налоге на автомобили?» - спрашивает он в еженедельном комментарии. Читать дальше...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Человек разумный и вакцинация

Вакцинация в стране набирает обороты. Министр здравоохранения и труда Танель Кийк отрапортовал, что на сегодняшний день вакцинированных в стране даже больше, чем тех, о ком известно, что они переболели. Все вместе — это люди уже имеющие антитела, которые, может, и не застрахованы от повторного заболевания, но, скорее всего, застрахованы от ИВЛ и кладбища. Читай дальше...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Поедут ли теперь на Олимпийские игры главные надежды эстонского спорта?

На уходящей неделе две главные олимпийские надежды Эстонии неожиданно оказались в центре скандалов - в допинг-пробе борца Хейки Наби обнаружили запрещенное вещество, а фристайлистка Келли Сильдару обвинила своего отца и тренера в насилии. Поедут ли они теперь на Олимпиады, к которым так долго готовились - большой вопрос. Читай дальше...

ФОТО 〉 Житель Эстонии обнаружил у себя в комнате выползшую из-под плинтуса змею

Проживающий в деревне Ныва Ляэнеского уезда Рейн Ояла вчера заметил на полу своего дома пробудившуюся от зимнего сна змею. Читать дальше...

В столкновении двух автомобилей погиб пожилой мужчина

В волости Отепя в Валгамаа после обеда сегодня произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб пожилой мужчина. Читать дальше...

Суд оставил в силе реальный срок для Навального, но сократил его