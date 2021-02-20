Картина дня: автоналог, рекордный убыток Tallink и наркобизнес в даркнете
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 февраля.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5699 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 787, то есть 13,8% от общего количества. За последние сутки скончались десять человек. Читать дальше...
Глава биобанка литовской клиники "Сантара" Даниэлюс Наумовас сказал литовскому нацинальному вещанию, что закрытие страны создаст для вируса инкубатор, где он сможет мутировать. На сегодняшний день литовские ученые обнаружили литовский штамм коронавируса. По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, в Эстонии в случае закрытия страны возникла бы аналогичная опасность. Читать дальше...
В скрытом мире интернета - так называемом даркнете - можно совершить покупку у наркодилера всего несколькими щелчками мыши. Среди игроков на этом рынке есть и эстонцы. Читать дальше...
Керсти Крахт, которая во вторник была освобождена из тюрьмы, на вчерашней пресс-конференции высказала свое мнение о том, что произошло за последние недели. Помимо комментариев по процессу производства, Крахт также раскрыла свое видение подоплеки произошедшего, обвинив прокуратуру в заказной работе по развалу правительства. Читать дальше...
Tallink в следующий четверг опубликует свои финансовые результаты за четвертый квартал и прошлый год, но уже и так очевидно, что прошлый год был худшим в истории судоходной компании. Читать дальше...
По словам экономического аналитика SEB Михкеля Нестора, помимо самого большого дефицита бюджета Эстонии, образовавшегося в прошлом году, еще большего внимания заслуживает тот факт, что временная проблема становится хронической. «Стоит ли вместо экономии и ограничения государственных услуг подумать о налоге на автомобили?» - спрашивает он в еженедельном комментарии. Читать дальше...
Вакцинация в стране набирает обороты. Министр здравоохранения и труда Танель Кийк отрапортовал, что на сегодняшний день вакцинированных в стране даже больше, чем тех, о ком известно, что они переболели. Все вместе — это люди уже имеющие антитела, которые, может, и не застрахованы от повторного заболевания, но, скорее всего, застрахованы от ИВЛ и кладбища. Читай дальше...
На уходящей неделе две главные олимпийские надежды Эстонии неожиданно оказались в центре скандалов - в допинг-пробе борца Хейки Наби обнаружили запрещенное вещество, а фристайлистка Келли Сильдару обвинила своего отца и тренера в насилии. Поедут ли они теперь на Олимпиады, к которым так долго готовились - большой вопрос. Читай дальше...
Проживающий в деревне Ныва Ляэнеского уезда Рейн Ояла вчера заметил на полу своего дома пробудившуюся от зимнего сна змею. Читать дальше...
В волости Отепя в Валгамаа после обеда сегодня произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погиб пожилой мужчина. Читать дальше...
Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный, но сократил его на несколько месяцев. Срок Навального закончится летом 2023 года. Читать дальше...