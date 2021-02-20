В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус грозятся изолировать на 3 месяца

"Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев", - цитирует проект закона РИА Новости.