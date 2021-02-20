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  • В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус грозятся изолировать на три месяца
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В Финляндии за отказ от тестирования на коронавирус грозятся изолировать на три месяца

Soome lipp Helsingis. ФОТО: Ints Kalnins / Reuters/Scanpix

Лишение свободы до трех месяцев будет грозить в Финляндии за отказ пройти тестирование на коронавирус.

Соответствующий законопроект финское  министерство социального благополучия и здравоохранения внесло в парламент.

"Например, во время эпидемии COVID-19 региональный государственный орган может принять решение об обязательном медицинском осмотре в аэропорту. Если человек отказывается пройти обязательное медицинское освидетельствование, он или она могут быть оштрафованы или лишены свободы на срок до трех месяцев", - цитирует проект закона РИА Новости.

Ожидается, что закон вступит в действие уже с 22 февраля.

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