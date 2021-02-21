Лидер белорусской оппозиции: мы проиграли на улицах

Интервью с Тихановской разместила на своем сайте швейцарская ежедневная газета Le Temps. Материал с находящимся в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции опубликован в преддверии ее визита в Швейцарию.

"Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих - у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", - заявила Тихановская.

Вместе с тем она указала, что уже сейчас идет построение структур для "завтрашней борьбы".

Она добавила, что предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения - на уровне врачей, учителей, бывших силовиков. "Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению - до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", - резюмировала экс-кандидат в президенты.