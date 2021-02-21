Министр культуры призвала участников марафона: строго соблюдайте ограничения!

«Устроители крупных состязаний в Эстонии на практике доказали, что в условиях распространения вируса все же возможно организовать и безопасно провести соревнования. Я благодарю организаторов марафона, выполнивших большую работу по его подготовке. До сего времени зимняя погода благоприятствовала занятиям спортом на свежем воздухе, многим в этом году удалось возобновить занятия лыжным спортом. Желаю участникам марафона выносливости и хороших результатов. Пусть ваши усилия станут примером для всех, побудят жителей Эстонии еще больше двигаться», - отметила Отть в переданном BNS обращении.

«Вместе с тем, подчеркну, что все участники воскресного марафона должны следовать правилам, поскольку нынешняя эпидемиологическая обстановка у нас по-прежнему сложная. Пожалуйста, сосредоточьтесь только на спорте, избегайте лишних контактов. И все это ради того, чтобы мы как можно скорее смогли выбраться из кризиса», - добавила Отть.

Правительство 19 января на кабинетном заседании одобрило предложение министра культуры в виде исключения провести шесть этапов серии лыжных марафонов Estoloppet с соблюдением всех указаний Департамента здоровья.

Тартуский лыжный марафон является крупнейшим в этой серии стартов по количеству участников: почти 4000 человек стартуют на дистанции 63 км в Отепя и до 2000 человек выйдут в воскресенье на старт более короткой трассы — 31 км - в Арула.

Первый старт на длинной дистанции будет дан в 9 часов утра и на короткой — в 12.30. В 11.35 ожидается прибытие к финишу победителя основной трассы.

Участникам марафона придется считаться со значительной переменой погоды — прогноз обещает на утренние часы воскресенья плюсовую температуру.