Италия ищет мигрантов, пропавших без вести в результате крушения лодки

По данным береговой охраны, на данный момент спасено 45 мигрантов. Спасательная операция продолжается, чтобы найти оставшихся пропавших. По словам выживших, еще пять человек не найдены.

Пока чиновники не уточняют, откуда прибыли мигранты.

Расположенный к юго-западу от Мальты итальянский остров Лампедуза давно принимает беженцев, которые массово пытаются перебраться в ЕС из Африки.