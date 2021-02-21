Италия ищет мигрантов, пропавших без вести в результате крушения лодки
Итальянская береговая охрана ищет оставшихся в живых мигрантов: судно с десятками человек потерпело крушение у берегов острова Лампедуза.
Итальянская береговая охрана ищет оставшихся в живых мигрантов: судно с десятками человек потерпело крушение у берегов острова Лампедуза.
По данным береговой охраны, на данный момент спасено 45 мигрантов. Спасательная операция продолжается, чтобы найти оставшихся пропавших. По словам выживших, еще пять человек не найдены.
Пока чиновники не уточняют, откуда прибыли мигранты.
Расположенный к юго-западу от Мальты итальянский остров Лампедуза давно принимает беженцев, которые массово пытаются перебраться в ЕС из Африки.
В августе 2020 года Центр временного содержания мигрантов на Лампедузе, рассчитанный всего на 95 человек, был переполнен и принимал около 1,5 тысячи беженцев.