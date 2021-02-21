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  • В Силламяэ девушка выпала из окна восьмого этажа
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В Силламяэ девушка выпала из окна восьмого этажа

Спасатели и медики оказывают помощь девушке, выпавшей из окна. ФОТО: molodoi.ee

Днем в субботу 20 февраля в Силламяэ из окна девятиэтажного дома на улице Каяка выпала девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

По предварительной информации Rus.Postimees, девушка курила на подоконнике на восьмом этаже. Свидетели заметили падение и сразу же вызвали помощь. По информации силламяэского портала Molodoi.ee, на место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи, которые обнаружили, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии. Спасатели зафиксировали пострадавшую в специальных носилках. 

Скорая помощь отвезла пострадавшую в отделение экстренной медицины центральной больницы Ида-Вирумаа.

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