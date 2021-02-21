В Силламяэ девушка выпала из окна восьмого этажа
Днем в субботу 20 февраля в Силламяэ из окна девятиэтажного дома на улице Каяка выпала девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Днем в субботу 20 февраля в Силламяэ из окна девятиэтажного дома на улице Каяка выпала девушка. В тяжелом состоянии ее доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
По предварительной информации Rus.Postimees, девушка курила на подоконнике на восьмом этаже. Свидетели заметили падение и сразу же вызвали помощь. По информации силламяэского портала Molodoi.ee, на место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи, которые обнаружили, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии. Спасатели зафиксировали пострадавшую в специальных носилках.
Скорая помощь отвезла пострадавшую в отделение экстренной медицины центральной больницы Ида-Вирумаа.