В Силламяэ девушка выпала из окна восьмого этажа

По предварительной информации Rus.Postimees, девушка курила на подоконнике на восьмом этаже. Свидетели заметили падение и сразу же вызвали помощь. По информации силламяэского портала Molodoi.ee, на место оперативно прибыли спасатели и медики скорой помощи, которые обнаружили, что девушка жива, но находится в тяжелом состоянии. Спасатели зафиксировали пострадавшую в специальных носилках.