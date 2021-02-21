Увеличение числа людей, инфицированных коронавирусом и нуждающихся в стационарном лечении, испытывает пропускную способность больниц по всей Эстонии, пишет Postimees.

Член научного совета и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала, что на ситуацию в больницах также влияет то, как быстро пациентов с коронавирусом выписывают из больниц. «За последнюю неделю в больницу ежедневно обращались 50 человек. Сейчас оценки показывают, что 70 человек в день может попасть в больницу», — пояснила Фишер.

Количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, может резко возрасти с 500 до 700. «Я не осмелюсь сказать, произойдет ли это через неделю, но показатель движется в этом направлении», — сказала профессор Фишер.

Медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле сказал Postimees, что больницы следят за прогнозами. «Постоянный рост заболеваемости очень беспокоит», — добавил Суле.

На вопрос о том, может ли 1000 больных коронавирусом, которым требуется лечение в больнице, привести к ситуации, когда запланированное лечение должно быть прекращено, Суле ответил, что этого нельзя так предсказать. «Ситуацию необходимо отслеживать динамически, потому что в обществе нет готовности к тому, чтобы брать на себя обязательства только перед одним типом пациентов», — пояснил он.

Таким образом, возможности стационарной помощи контролируются на каждом уровне лечения, и при необходимости пациенты с коронавирусом переводятся в другие больницы.

«Если мы посмотрим на тестирование по датам, то предел в 1000 уже превышен. 17 февраля было зарегистрировано 1089 зараженных коронавирусом. Учитывая эту тенденцию, мы можем ожидать, что в ближайшее время зараженных не станет меньше», — сказала Фишер.

«Но теперь, когда мы достигли такого высокого уровня, у нас от 700 до 1000 зараженных в день, и на этом уровне наблюдается явный рост, то может быстрее появиться и 2000 зараженных в день», — пояснила она.

Что могут означать эти большие числа? По словам Фишер, круг близких контактов расширяется, они не могут выходить на работу, а также увеличивается количество людей, нуждающихся в стационарном лечении. «Однако средний возраст пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, снизился. Это свидетельствует о том, что пожилые люди уже были вакцинированы. Если бы не было вакцинации, количество пациентов в больницах было бы больше», — привела она одну из причин.

Урмас Суле объяснил, что в больницу попадают люди с сопутствующими заболеваниями, в том числе дети и молодежь. «Однако можно утверждать, что от коронавируса умерли люди, в случае которых также сыграли роль сопутствующие заболевания», — сказал медицинский руководитель кризисного штаба. Суле отметил, что у 30-летнего человека, умершего от коронавируса, были сопутствующие заболевания.

«В больницу поступили и младенцы. Каждый может заболеть, и никто не может быть уверен, что не попадет в больницу», — пояснил Суле.

По словам Фишер, есть надежда на ограничения, введенные правительством, но с другой стороны, люди также должны сокращать свои контакты. «Конечно, находиться на улице и на природе, однако так, чтобы не было много народа. Поход в ресторан может быть не самым лучшим решением, если там нет места», — сказала она.

Член научного совета и профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс сказал Postimees, что с коронавирусом все в порядке, но люди должны сделать все, что в их силах, чтобы у вируса дела шли не так хорошо. «Вирус использует все оставшиеся возможности. В основном все распространяется через самые слабые звенья. Мы ничего не можем сделать, когда мы носим маски, а другие — нет. Каждая проблема распространяется распространяется дальше через слабые звенья», — пояснил Меритс.

Стабилизация может произойти при 2000 зараженных

К концу прошлой недели в Эстонии было почти 9500 человек с Covid-19, в среднем в сутки прибавлялось почти 700 зараженных. В конце января-начале февраля распространение коронавируса в Эстонии на несколько недель стабилизировалось. К сожалению, стабильность касалась довольного широкого распространения, и даже небольшое ослабление ограничений позволило вирусу снова распространяться ускоренными темпами.

Прошлая неделя была рекордной для эпидемии коронавируса в Эстонии — около 1100 положительных результатов тестов на коронавирус за один день, около 9500 зараженных, попадание в пятерку самых зараженных коронавирусом стран Европы, число госпитализаций превысило 500.

Модели прогнозов, составленные Кристой Фишер, профессором математической статистики Тартуского университета, не обещают улучшения ситуации и в начале недели. При прогнозировании распространения вируса учитывается количество инфицированных в обществе, способность вируса заражать и время, необходимое для распространения инфекции. Даже если ограничения заработают, для изменения тренда потребуется как минимум неделя.

Фишер убеждена, что уровень инфицирования R в настоящее время стабильный и составляет 1,15, что означает, что в среднем каждый вирусоноситель заражает 1,15 человека. Если ограничения, введенные на прошлой неделе, не сработают, а другие условия останутся прежними, то на текущей неделе каждый день будут приходить сообщения о том, что заразилось более 1000 человек, а на следующей неделе этот показатель может составить более 1500 человек в день. Стабилизация может произойти только, когда будет 2000 инфицированных.

Однако есть надежда, что ограничения и школьные каникулы все же сдержат распространение вируса. Для этого Фишер сделала еще две модели: первая показывает более медленное уменьшение значения R, а вторая — более быстрое уменьшение. Однако важно понимать, что в обоих случаях инфекция значительно уменьшится только через две-три недели.

Одна из основных причин введения ограничений и тщательного наблюдения за распространением вируса — необходимость избежать перегрузки медицинской системы. Старший научный сотрудник Марио Кадастик составляет прогностические модели, которые отслеживают загруженность больниц и интенсивной терапии и смертность. Загруженность интенсивной терапии в его моделях, как правило, придерживается более благоприятных сценариях, а заполняемость больниц постепенно идет по несколько худшему сценарию.

Тревожная ситуация в Маарду

Координатор по противовирусным мерам в Таллинне Эстер Эпик сказала Postimees, что Таллин в течение нескольких недель был достаточно стабильным с точки зрения распространения вируса, хотя и с высоким уровнем заражения. «В то же время по всей Эстонии показатели заболеваемости выросла. Сегодня средний показатель по Эстонии (без Таллина) и Таллинн находятся в одной категории по своим показателям», — пояснила она.

«Особую тревогу вызывает ситуация в Маарду, расположенном недалеко от Ласнамяэ», — добавила она.

Поскольку Ласнамяэ является наиболее густонаселенным районом, большинство новых случаев появляется там. «В то же время несколько недель назад там была стабильная ситуация, и до этой недели в Ласнамяэ добавлялось менее 100 случаев в день. За последние три дня граница в 100 случаев была снова превышена. Также больше случаев коронавируса стало в Пыхья-Таллинна и Мустамяэ», — сказал Эпик.

Она надеется, что весна принесет ответы на некоторые вопросы. «Я верю, что ученые смогут дать нам больше объяснений, будут изобретены новые лекарства и модели, которые помогут идти в ногу с волнами вируса и лучше применять превентивные меры», — добавила Эпик. По ее словам, мы вернем себе свободу передвижения и общения, когда большая часть людей будет вакцинирована.

«Но пока мы все еще пытаемся продержаться — сократите контакты, носите маску в помещении и заботьтесь о собственном и чужом здоровье. Если вы носите маску, то, пожалуйста прикрывайте нос и рот, и поправляйте маску только с помощью завязок», — напомнила Эпик.

Она добавила, что носить маску уместно как в автобусе, так и в магазине. «Если есть возможность, прогуляйтесь и посетите магазин, когда там будет меньше людей», — сказала Эпик.

Групповых заражений больше всего на рабочем месте

В четверг за сутки добавилось 996 положительных тестов. Это тесты, которые сдавали 16 и 17 февраля. «Однако по предыдущим дням видно, что большинство людей заражаются в семье, на работе и в других местах (включая компании друзей, место жительства, деятельность по интересам, спорт, собрания, мероприятия)», — объяснила Postimees в четверг пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник.

По сравнению с предыдущими неделями, большинство групповых заболеваний по-прежнему связаны с работой, за ними следуют учреждения по уходу за детьми, и значительная часть очагов остается в учреждениях по уходу.