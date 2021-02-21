Попов: чувство защищенности появится, если переболевших Covid-19 и вакцинированных будет 70%

На данный момент от коронавируса вакцинировано около 60 000 человек, однако до коллективной иммунизации еще очень и очень далеко. В Ляэне-Таллиннской больницы вакцину получили, например, 55% работников, но до сих пор случаются заражения.

"Мы чувствовали бы себя защищенными, если бы эта цифра внутри больницы составляла 85-90%, а если говорить о всех жителях, то хотя бы 70% - это включая людей, которые перенесли заболевание и находятся в окне примерно 180 дней после заражения", - сказал руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.