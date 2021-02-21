Грузовик с латвийскими номерами попал в аварию: водителя увезла скорая

Поскольку топливный бак грузовика был поврежден, к настоящему моменту на месте происшествия до сих пор идут уборочные работы, а место аварии отмечено для водителей.

После произошедшего находившийся за рулем грузовика 60-летний мужчина почувствовал себя нехорошо, и скорая увезла его в больницу на проверку.