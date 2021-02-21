Грузовик с латвийскими номерами попал в аварию: водителя увезла скорая
Сегодня около семи часов вечера в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Обиница-Вымморски-Петсери грузовик с латвийскими номерами съехал с дороги и нарушил движение.
Сегодня около семи часов вечера в Центр тревоги сообщили, что на шоссе Обиница-Вымморски-Петсери грузовик с латвийскими номерами съехал с дороги и нарушил движение.
Поскольку топливный бак грузовика был поврежден, к настоящему моменту на месте происшествия до сих пор идут уборочные работы, а место аварии отмечено для водителей.
После произошедшего находившийся за рулем грузовика 60-летний мужчина почувствовал себя нехорошо, и скорая увезла его в больницу на проверку.
По всей Эстонии дороги скользкие, возможен туман, поэтому необходима предельная осторожность при движении в темноте, также следует выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям.