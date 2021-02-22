Пн, 22.02.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1
1 мин для прочтения

Майлис Репс официально стала подозреваемой

Майлис Репс. ФОТО: Madis Veltman

Бывший министр образования Майлис Репс в пятницу официально стала подозревающейся в совершении преступления, в том числе ее подозревают в присвоении министерской кофемашины, пишет Postimees со ссылкой на Õhtuleht.

В ноябре прошлого года тогда еще министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) оказалась в поле зрения полиции из-за использования в личных целях служебного автомобиля. Тогда же было начато производство о проступке, доказательства по которому позволили в конце января прокуратуре установить, что в этой истории могут быть признаки преступления, и поэтому было возбуждено уголовное дело.

Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп уточнил в начале февраля, что уголовное производство начато для проверки новых обстоятельств. «В ходе расследования были выявлены признаки возможного преступления, поэтому мы продолжим проверку обстоятельств в рамках уголовного дела. Расследование во многом связано с информацией, которая уже упоминалась в СМИ», - сказал Кюбарсепп.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back