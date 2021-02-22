Майлис Репс официально стала подозреваемой

В ноябре прошлого года тогда еще министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) оказалась в поле зрения полиции из-за использования в личных целях служебного автомобиля. Тогда же было начато производство о проступке, доказательства по которому позволили в конце января прокуратуре установить, что в этой истории могут быть признаки преступления, и поэтому было возбуждено уголовное дело.