Майлис Репс официально стала подозреваемой

В ноябре прошлого года тогда еще министр образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) оказалась в поле зрения полиции из-за использования в личных целях служебного автомобиля. Тогда же было начато производство о проступке, доказательства по которому позволили в конце января прокуратуре установить, что в этой истории могут быть признаки преступления, и поэтому было возбуждено уголовное дело.
Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Атс Кюбарсепп уточнил в начале февраля, что уголовное производство начато для проверки новых обстоятельств. «В ходе расследования были выявлены признаки возможного преступления, поэтому мы продолжим проверку обстоятельств в рамках уголовного дела. Расследование во многом связано с информацией, которая уже упоминалась в СМИ», - сказал Кюбарсепп.