Актер, который надеялся обыграть дьявола

Фаустианское начало в человеке показало свою амбивалентность: стремление проникнуть в самые потаенные тайны мироздания, разъять атомы на еще более мелкие составляющие, привело к созданию сокрушительного оружия массового поражения. Мечта о справедливом обществе, контуры которого пытались набросать философы, вдребезги разбилась о несовершенство человеческой натуры и скомпрометировала себя, едва теорию попытались проверить практикой. Соблазн, который заключен в Мефисто, эффектнее, чем пытливый ум Фауста. Да, если хотите, и у Булгакова, который, кстати, обожал оперу - ослепительный Воланд – и бледный Мастер,

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Спектакль движется стремительно: Моппель монтирует эпизоды встык, обрывая сюжетные линии и убирая со сцены образы, едва они выходят за пределы той Вселенной, которая составляет мономир Хёфгена. Но перед уходом каждому дано высказаться.

Директор скромного Гамбургского театра, в котором начиналась карьера Хёфгена, Крёге, так трогательно сыгранный Гуйдо Кангуром - идеалист, мечтающий о таком театре, где сцена «воспитывала бы молодое поколение в духе высоких идеалов свободы, справедливости и мира». Отто Ульрихс (Хендрик Тоомпере-юниор), коммунист, в свободное время создающий Рабочий театр «Буревестник», над порталом которого - плакат «Искусство принадлежит народу», и Ханс Миклас (Лаури Калдоя), нацист, слепо верящий в Гитлера фанатик, которому после прихода его единомышленников к власти, предстоит горько разочароваться и – погибнуть.

Вокруг Хёфгена – идеалисты, но сам-то он не таков. Да, он всей душой ненавидит нацизм, за его человеконенавистничество, фанатизм, и, особенно, расизм. У Хендрика на то есть личный мотив: его близкая подруга, тренер по хореографии и, временами, любовница, суровая и беспощадная к его лени Жюльетта (Сандра Ашилеви) – мулатка, ее экзотическая красота и гордый характер пленяют Хёфгена, с ней он мягок и послушен, он ценит в этой прекрасной женщине волю и независимость, то есть то, чего недостает ему. Ненависть Хёфгена к нацизму носит не столько идеологический, сколько этический и эстетический характер

В начале пути у Хёфгена действительно есть убеждения (или он искренне полагает, что есть!). Хендрик даже пытается вместе с Ульрихсом поставить спектакль в Рабочем театре: радикальный «вербатим», без заранее написанного текста. Вызвать на сцену реальных пролетариев с их проблемами, и пусть о своих тяготах они расскажут залу. «Мы должны сказать публике о проблемах простого человека. Если мы этого не сделаем, это сделают наци». Но эти люди ему чужие. Они не понимают его объяснений, а он морщится от их запаха. Левые убеждения очень скоро выветриваются. В сухом остатке - изворотливость Мефисто, (как фантастична вкрадчивая пластика Юхана Ульфсака в этой роли!); дьявольская изменчивость, позволяющая принимать любые позы и надевать любые маски, сливаться с маской, делать из нее свое второе «Я», которое с успехом вытесняет первое.