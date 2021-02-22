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  • Из-за инцидента с загоревшимся двигателем Boeing приостановит полеты лайнеров 777
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Из-за инцидента с загоревшимся двигателем Boeing приостановит полеты лайнеров 777

Во время полета загорелся и отказал двигатель, часть его кожуха упала в жилом районе города Брумфилд. ФОТО: Michael Ciaglo/AFP/Scanpix

Авиастроительная корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 на время расследования, начатого в связи с возгоранием одного из таких двигателей в США во время рейса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Boeing, передает Newsru.

"В то время как расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки", - говорится в заявлении.

21 февраля у пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала в жилом районе города Брумфилд. На борту лайнера, принадлежавшего компании United Airlines, находился 241 человек. Самолет вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.

Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку случившегося. "Я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации", - говорится в заявлении главы авиарегулятора Стива Диксона, опубликованном в Twitter. Управление указало, что нужно проверить полые лопасти вентилятора, которые есть только в двигателях этой модели.

В то же время власти Японии решили не дожидаться результатов проверки и временно запретили полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, сообщил телеканал NHK. Boeing их решение поддержала. В свою очередь авиакомпания United Airlines также временно прекратила полеты лайнеров Boeing 777 с двигателями серии Pratt & Whitney 4000.

В марте 2019 года после двух авиакатастроф во всем мире были приостановлены полеты самолетов Boeing 737 MAX. Так, при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В октябре 2019 года тогдашний глава Boeing Дэннис Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним "из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших".

В то же время президент американской Ассоциации профессиональных бортпроводников (APFA) Лори Бассани написала Мюленбургу письмо, в котором говорится, что, "очевидно, имелись серьезные недостатки в контроле над 737 MAX", а 28 тысяч бортпроводников American Airlines отказываются заходить в самолет, который может быть небезопасен.

В сентябре 2020 года Конгресс Соединенных Штатов возложил вину за две крупные авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом "серии фатальных технических ошибок инженеров Boeing и отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing", а также "слабого надзора FAA". Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу конгрессмены. Поэтому компания ставила на первое место производственные цели и сокращение затрат, а не безопасность полетов.

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