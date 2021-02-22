Из-за инцидента с загоревшимся двигателем Boeing приостановит полеты лайнеров 777

"В то время как расследование Национального совета по безопасности на транспорте продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки", - говорится в заявлении.

21 февраля у пассажирского самолета Boeing 777, вылетевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета загорелся и отказал двигатель. Часть его кожуха упала в жилом районе города Брумфилд. На борту лайнера, принадлежавшего компании United Airlines, находился 241 человек. Самолет вернулся в аэропорт вылета, где успешно приземлился.

Федеральное управление гражданской авиации США начало проверку случившегося. "Я поручил издать чрезвычайную директиву, требующую начать незамедлительные проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это может означать, что некоторые самолеты будут изъяты из эксплуатации", - говорится в заявлении главы авиарегулятора Стива Диксона, опубликованном в Twitter. Управление указало, что нужно проверить полые лопасти вентилятора, которые есть только в двигателях этой модели.

В то же время власти Японии решили не дожидаться результатов проверки и временно запретили полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, сообщил телеканал NHK. Boeing их решение поддержала. В свою очередь авиакомпания United Airlines также временно прекратила полеты лайнеров Boeing 777 с двигателями серии Pratt & Whitney 4000.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb — michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021

DE VERGUITA! Pero el susto fue tremendo 😱. El vuelo 328 UA c/ destino a Honolulu regresó al aeropuerto de Denver. después de explosión en motor. Los residentes de la zona compartieron las fotos del metal que lucen como parte de la turbina de un Boeing 777 en sus patios. pic.twitter.com/ZbrIeFmA3f — Wolfang O (@pimentonverde) February 20, 2021

В марте 2019 года после двух авиакатастроф во всем мире были приостановлены полеты самолетов Boeing 737 MAX. Так, при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В октябре 2019 года тогдашний глава Boeing Дэннис Мюленбург признал, что Boeing допустил ошибки, и принес извинения семьям погибших в катастрофах. В компании также пообещали, что после возвращения в эксплуатацию Boeing 737 MAX станет одним "из самых безопасных самолетов, когда-либо летавших".

В то же время президент американской Ассоциации профессиональных бортпроводников (APFA) Лори Бассани написала Мюленбургу письмо, в котором говорится, что, "очевидно, имелись серьезные недостатки в контроле над 737 MAX", а 28 тысяч бортпроводников American Airlines отказываются заходить в самолет, который может быть небезопасен.

В сентябре 2020 года Конгресс Соединенных Штатов возложил вину за две крупные авиакатастрофы с участием самолетов Boeing 737 MAX на авиастроительную корпорацию и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Трагедии, унесшие 346 жизней, являлись результатом "серии фатальных технических ошибок инженеров Boeing и отсутствия прозрачности со стороны руководства Boeing", а также "слабого надзора FAA". Концерн Boeing стремился ускорить выход модели на рынок, чтобы составить конкуренцию лайнеру Airbus A320neo, пришли к выводу конгрессмены. Поэтому компания ставила на первое место производственные цели и сокращение затрат, а не безопасность полетов.