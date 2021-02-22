В Лондоне зарезан таксист Bolt

37-летний Габриэль Бринги румынского происхождения был найден в своей машине с ножевыми ранениями и без сознания в Джарроу-Роудл в Тоттенхэме, на севере Лондона, в среду в 19:20. По словам близкого человека, Бринги был убит сразу после того, как принял в машину клиента, пишет DailyMail.

В пятницу был задержан 15-летний юноша, который обвиняется в убийстве и продаже украденных вещей. В субботу он предстал перед Магистратским судом Хайбери, а во вторник его будут судить в Олд-Бейли, центральном уголовным суде Великобритании.

Bolt начал свою деятельность в Лондоне в 2017 году, но вскоре их бизнес был закрыт местным Департаментом транспорта. Затем Bolt занялся каршерингом в Париже и Лиссабоне. Когда в 2019 году каршеринг вернулся в Лондон, на платформе зарегистрировалось 20 тысяч водителей.

Bolt: произошедшее очень прискорбно

Глава пресс-службы Bolt Кари Касе сказала Postimees, что случившееся с Габриэлем Бринги в Лондоне, очень прискорбно. «Мы связались с его семьей, чтобы выразить им соболезнования, и мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их в это трудное время», - добавила она.

По данным Bolt, Габриэль Бринги предлагал услуги извоза на нескольких платформах, включая платформу Bolt.

«Полиция связалась с нами по поводу этого дела, и Bolt всячески сотрудничает с полицией, чтобы помочь в разрешении дела», - сказала Касе. Поскольку обстоятельства произошедшего все еще выясняются, Bolt не может подробнее прокомментировать произошедшее.