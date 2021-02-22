Глава МИД Германии выступил за санкции в отношении России
Министр иностранных дел Германии Хайко Мас высказался за введение новых санкций в отношении России после двух решений российских судов по оппозиционному политику Алексею Навальному. "Уже после отравления Навального мы дали ясно понять, что не намерены мириться с разрушением международного права, и ввели санкции", - заявил глава германского МИДа в понедельник, 22 февраля, на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе, пишет Deutsche Welle.