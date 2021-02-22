Глава МИД Германии выступил за санкции в отношении России

Дальнейшее развитие событий с Алексеем Навальным, когда он был арестован после возвращения в Россию и приговорен к лишению свободы, ставит вопрос о принятии новых санкций. Мас заявил, что выступает за выработку ограничительных мер в отношении отдельных лиц, в том числе запрета на их въезд в Евросоюз и блокировку их активов.

"Одновременно с этим мы должны искать пути, чтобы остаться в диалоге с Россией", - подчеркнул германский министр, добавив, что РФ необходима Евросоюзу для совместного урегулирования многих международных конфликтов.