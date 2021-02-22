У работников детского сада обнаружили коронавирус: группы закрывают на неделю

«К сегодняшнему дню выяснилось, что пробы на COVID-19 работников двух групп оказались положительными и еще несколько работников с симптомами заболевания ждут ответа тестов. Для предотвращения распространения болезни мы решили закрыть здание», - сказала директор детского сада Ану Фаэльманн-Клаус и добавила, что заболевшие работники сразу после появления симптомов не ходили на работу и остались дома, близкие контакты и родители детей были оповещены о возникшей ситуации.

Группы в здании Кадрина будут открыты вновь 1 марта. Здание Хулья будет открыто, но будут введены меры предосторожности, например, дети будут находиться в помещении группы или во дворе, в зале занятий не будет и группы не будут контактировать. Работники по-прежнему будут носить за пределами помещения группы маски и будут проветривать и дезинфицировать помещения в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья.