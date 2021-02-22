Пн, 22.02.2021
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У работников детского сада обнаружили коронавирус: группы закрывают на неделю

Детский сад. Иллюстративное фото. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

С 22 февраля по 1 марта детский сад Sipsik в Кадрина будет закрыт, поскольку тесты на коронавирус работников двух групп оказались положительными, передает Virumaa Teataja.

«К сегодняшнему дню выяснилось, что пробы на COVID-19 работников двух групп оказались положительными и еще несколько работников с симптомами заболевания ждут ответа тестов. Для предотвращения распространения болезни мы решили закрыть здание», - сказала директор детского сада Ану Фаэльманн-Клаус и добавила, что заболевшие работники сразу после появления симптомов не ходили на работу и остались дома, близкие контакты и родители детей были оповещены о возникшей ситуации.

Группы в здании Кадрина будут открыты вновь 1 марта. Здание Хулья будет открыто, но будут введены меры предосторожности, например, дети будут находиться в помещении группы или во дворе, в зале занятий не будет и группы не будут контактировать. Работники по-прежнему будут носить за пределами помещения группы маски и будут проветривать и дезинфицировать помещения в соответствии с рекомендациями Департамента здоровья.

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