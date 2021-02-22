Из-за коронавируса отменяются экзамены по вождению

Для ограничения распространения коронавируса отложены экзамены по вождению в Таллинне, Раквере, Курессааре и Пярну.

Курессаареское бюро обслуживания будет закрыто со вторника до конца недели. При возможности рекомендуется использовать э-услуги или посетить находящиеся на материке бюро. Другие бюро департамента будут работать по обычному графику. Для зарегистрированных на это время на экзамен по теории вождения будет предложено бесплатно новое время экзамена. Заказанные в бюро документы на этой неделе будут доставляться людям по почте.

В связи с заболеванием экзаменаторов Департамент транспорта был вынужден частично отложить запланированные экзамены по вождению в Таллинне, Раквере, Курессааре и Пярну. Со всеми людьми, которых это затронет, свяжутся и предложат новое время. За пропущенные экзамены платить вновь госпошлину не нужно.