Пн, 22.02.2021
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В Литве заговорили о третьей волне коронавируса

Иллюстративное фото. ФОТО: Reuters/Eric Gaillard

Департамент статистики Литвы в понедельник предупредил, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса. 

"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении. 

Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет. 

В свою очередь Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы говорит, что наблюдающиеся колебания определенных показателей - это продолжение второй волны коронавируса. 

"По мнению специалистов, несмотря на колебания определенных эпидемиологических показателей все еще имеет место продолжение второй волны", - говорится в присланном BNS в понедельник комментарии. 

По мнению специалистов НЦОЗ, фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев ковида могло быть обусловлено "сокращением объемов лабораторных исследований, так что оценивать ситуацию следует осторожно". 

  • В Литве за последние 14 дней уровень средний показатель заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 242,9 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7,8%. 
  • В  целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 194 тыс. 333 случая Covid-19. От коронавируса в Литве скончались 3178 человек. Всего с данным  заболеванием  – непосредственно и косвенно – связаны 6180 смертей.

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