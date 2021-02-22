В Литве заговорили о третьей волне коронавируса
Департамент статистики Литвы в понедельник предупредил, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.
Департамент статистики Литвы в понедельник предупредил, что в стране сейчас начинается третья волна коронавируса.
"Похоже, что начинается третья волна пандемии. Траектория Литвы в пространстве показателей двух пандемий развернулась и вернулась в старые рамки, в которых она двигалась в октябре", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.
Как утверждают статистики, число новых случаев за сутки уже больше не снижается, процент положительных диагностических исследований растет.
В свою очередь Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы говорит, что наблюдающиеся колебания определенных показателей - это продолжение второй волны коронавируса.
"По мнению специалистов, несмотря на колебания определенных эпидемиологических показателей все еще имеет место продолжение второй волны", - говорится в присланном BNS в понедельник комментарии.
По мнению специалистов НЦОЗ, фиксировавшееся в последнее время снижение числа новых случаев ковида могло быть обусловлено "сокращением объемов лабораторных исследований, так что оценивать ситуацию следует осторожно".