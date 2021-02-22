Популярный интернет-магазин оставил клиентов без денег и товара

За последние месяцы в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора обратилось много клиентов в связи с проблемами с перепродавцом средств индивидуальной защиты NordMed. Если заказанный товар не приходил вовремя, потребители отправляли в интернет-магазин повторные запросы, но тщетно.

Самое крупное требование о возмещении ущерба подал потребитель, заказавший товары в интернет-магазине NordMed на 63,19 евро. В тот же день торговец подтвердил, что получил заказ и занимается им. В обещанный день товар не был доставлен и на повторные напоминания потребителя реакции не последовало. К настоящему моменту предприятие не выслало товар и не вернуло деньги.

Та же участь постигла и других потребителей. Всего интернет-магазин NordMed должен вернуть потребителям 453 евро.

Паевое товарищество NordMed Eesti не ответило Комиссии по рассмотрению потребительских споров и не представило своих аргументов, поэтому решение было принято в пользу потребителей. Комиссия обязала NordMed вернуть клиентам деньги. Пока что фирма не попала в черный список комиссии, но ее сайт временно закрыт.

Стороны могут оспорить решение в уездном суде.