EKRE проведет факельное шествие

Участники будут собираться на площади Вабадузе, а шествие начнется в 19:000, когда прозвучит государственный гимн и выступит лидер партии Мартин Хельме.

Шествие пройдет по Старому городу и примерно через полчаса после начала вернется к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе, где прозвучат речи и выступят Мерит Мяннисте и смешанный хор EKRE.

В связи с эпидемией коронавируса и ограничениями, касающимися публичных мероприятий, число участников будет ограничено. Организаторы раздадут 250 факелов.

По словам одного из организаторов, члена правления EKRE Сийм Похлака, организаторы сотрудничают с Департаментом здоровья и полицией, чтобы обеспечить следование правилам безопасности.

«Просим участников сделать все от них зависящее, чтобы избежать распространения коронавируса. На площади Вабадузе и улицах Старого города можно передвигаться небольшими группами и с соблюдением дистанции. Мы в том числе будем раздавать средства дезинфекции и защитные маски. Мы уверены, что люди в тяжелые времена способны действовать ответственно и организованно», - заявил Похлак.

«Если премьер-министр говорит, что шествие можно было бы отменить, то мы считаем, что день рождения республики — это достаточно важное событие, чтобы продолжить традицию. Шествие — это выражение уважения сражавшимся за независимость Эстонии и основавшим национальное государство предкам», - добавил он.

Организаторы впервые будут вести видеотрансляцию шествия на каналах EKRE в социальных сетях и портале Uued Uudised.