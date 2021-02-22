Государство отзовет председателя совета Почты Эстонии
Комитет по назначению советов предприятий с государственным участием предложил отозвать председателя совета Почты Эстонии Стена Соосаара.
Комитет по назначению советов предприятий с государственным участием предложил отозвать председателя совета Почты Эстонии Стена Соосаара.
По словам главы комитета Кайдо Падара, состав совета меняется со временем и это естественный процесс. Комитет вскоре приступит к поискам нового члена комитета и в ближайшее время представит кандидатуру министру, сообщило Министерство экономики и коммуникаций.
Временным председателем совета Почты Эстонии станет Мари Авармаа. В состав совета входят шесть человек.