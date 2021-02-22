Свидетели по делу стрельбы в Лихула продолжат дачу показаний в марте

В понедельник суд выслушал показания шести свидетелей, 8 марта выступления свидетелей продолжатся, сообщила BNS пресс-секретарь суда Яаника Лусти. Дача показаний Таррасте намечена на 5 апреля.

На начавшемся в прошлый понедельник процессе 33-летний Таррасте признал свою вину и согласился со всеми предъявленными ими ему исками. Вместе с тем, он не согласился с обвинениями в сокрытии преступлений и в бегстве с места преступления. Таррасте добавил, что он по-прежнему выражает сожаление по поводу происшедшего и приносит свои извинения.

В прошлый четверг на заседании суда Микк Тарраст представил свою версию произошедших прошлым летом в Лихула событий, начиная с его прибытия на дачу и заканчивая его задержанием.

Таррасте приехал на дачу в Тууди 5 июня прошлого года и захватил огнестрельное оружие, поскольку планировал сходить в тир. По его словам, ему нравилось ходить в тир, поскольку это его расслабляло. Он проходил обучение обращению с огнестрельным оружием.

Утром 6 июня Таррасте проснулся с головной болью из-за похмелья. Он выпил бутылку вина и снова лег спать, а когда проснулся, счел себя трезвым и решил съездить в магазин.

По словам Тарраса, приближаясь к Lihula Olerex он опоздал с правым поворотом, проехал через островки безопасности и газон и даже не понял, что задел два автомобиля, хотя заметил трещину в стекле. Тут Таррасте осознал, что у него могут забрать водительские права и разрешение на ношение оружия. Поскольку он никого не заметил, он решил вернуться на дачу.

Таррасте заявил следователям, что когда он съехал в кювет, остановившийся рядом мотоциклист крикнул: «Стоять, стреляю!» Таррасте поверил, что мотоциклист выстрелит в него, взял с соседнего сидения пистолет, направил его на мотоциклиста и совершил несколько выстрелов. Мотоциклист сразу же упал и, по словам Таррасте, он понял, что мотоциклист мертв.

Согласно доказательствам, представленным прокурором Гарди Андерсон на прошлых заседаниях, Таррасте три раза выстрелил в сторону преследовавшего его мотоциклиста Вирго Рягастика, два выстрела попали в голову. Последний выстрел был совершен на расстоянии менее полутора метров, а улики указывают на то, что для второго выстрела в голову преступник снял со своей жертвы шлем.

После выстрелов Таррасте понял, что дела плохи, потому что «все равно никто не поверит моей версии». Он ушел, захватив из автомобиля два ствола огнестрельного оружия и рюкзак. Одно оружие с патронами он забыл.

Затем, по его словам, вдали на шоссе замигали огни и Таррасте понял, что полиция нашла мотоциклиста. Он выстрелил в сторону полицейских, но не знает, почему он это сделал. Примерно через полчаса после убийства мотоциклиста, на гравийной дороге примерно в 800 метрах от места убийства он увидел, что навстречу едет автомобиль с включенными фарами. «Я подумал, что это полиция», - сказал он следователям. Он открыл огонь, чтобы остановить автомобиль и вывести из строя его двигатель. Только когда он увидел задние фонари, он якобы понял, что это старый автомобиль, который не принадлежит полиции.

В то же время, следы от пуль в «Жигули» указывают на то, что стрелок целился не только в двигатель. Поскольку автомобиль продолжал двигаться, Таррасте решил, что последствия несерьезные. По его словам, кроме головной боли у него заколотилось сердце и пересохло во рту.

Таррасте с автоматом пошел к своей даче и увидел, как на перекресток выезжает полиция. Он решил, что полиция уже установила его личность и знает, что он вооружен. Он испугался, что его застрелят. Поэтому он решил открыть огонь, чтобы заставить полицию выехать в кювет. По звукам, он догадался, что прибыла подмога, скорее всего, подразделение быстрого реагирования. Он вновь открыл огонь, но не может объяснить, почему.