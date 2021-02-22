Министр призвал птицеводов: держите птиц в закрытых помещениях

Министр сельской жизни Урмас Круузе сказал на встрече, что для предотвращения распространения вируса необходимо хорошее сотрудничество между государством и птицеводами. «Мы просим всех птицеводов сразу информировать своего ветеринара, как только появится подозрение, что с птицами на ферме что-то не так. Так мы сможем держать распространение вируса под контролем », - сказал министр.

Круузе обратил внимание участников онлайн-встречи на то, что птиц не стоит держать на улице. «Очень важно, чтобы птицы находились в помещении - таким образом будут защищены и они сами, и окружающие птицы», - добавил министр.

На сегодняшнюю встречу были приглашены Эстонская сельскохозяйственно-торговая палата, Центральный союз фермеров Эстонии и крупные отечественные производители.

В пятницу Департамент сельского хозяйства и продовольствия объявил, что птичий грипп обнаружен на хуторе Тело в Ляэне-Вирумаа. Вспышка была немедленно ликвидирована, и для окрестных птицеводов были введены ограничения, чтобы предотвратить распространение болезни.

Птичий грипп - очень заразное вирусное заболевание, вызывающее массовую заболеваемость и смертность птиц. В случае вспышки будет установлен карантин, и больные и подозреваемые в заболевании птицы будут убиты и уничтожены.

В случае обнаружения мертвых водоплавающих птиц (гуси, лебеди), лесных птиц, которые умерли в большом количестве, или мертвых хищных птиц (орлы, совы), следует уведомить Департамент сельского хозяйства и продовольствия по инфотелефону +372 605 4767.

Российские ученые обнаружили первый случай заболевания человека птичьим гриппом H5N8 и передали предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).