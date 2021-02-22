Ратас: Майлис Репс взяла на себя политическую ответственность
Глава Центристской партии Юри Ратас сказал, что, подав в отставку с поста министра, Майлис Репс уже взяла на себя политическую ответственность, пишет Rus.ERR.
Глава Центристской партии Юри Ратас сказал, что, подав в отставку с поста министра, Майлис Репс уже взяла на себя политическую ответственность, пишет Rus.ERR.
"Идет следствие, и Майлис, конечно, защищает себя. Она уже взяла политическую ответственность", - сказал Ратас.
Однако Ратас не ответил конкретно на вопрос, должна ли Репс уйти со своих постов в партии и Рийгикогу.
"Сейчас предъявлены только подозрения. Она взяла политическую ответственность, когда ушла с поста министра. Мы должны все же исходить из того, что Эстония - это правовое государство, в котором действует презумпция невиновности", - добавил Ратас.