Рекорды Covid-19: в Эстонии одного человека протестировали 32 раза
С начала тестирования на коронавирус одному человеку в Эстонии пришлось сдать анализ на наличие этой инфекции 32 раза, при этом ответ всегда был отрицательным.
С начала тестирования на коронавирус одному человеку в Эстонии пришлось сдать анализ на наличие этой инфекции 32 раза, при этом ответ всегда был отрицательным.
Рекорд среди положительных тестов: один человек получал его десять раз. Как пояснила ERR руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, частицы вируса остаются в организме после болезни. Некоторым людям приходится делать несколько тестов подряд, чтобы наконец получить негативный результат, например, с целью пересечь границу, пишет rus.err.ee.
По ее словам, повторные случаи заражения коронавирусом в Эстонии единичны, так как после первого заболевания вырабатывается иммунитет, но он может пропасть через шесть месяцев.