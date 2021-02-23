Рекорды Covid-19: в Эстонии одного человека протестировали 32 раза

Рекорд среди положительных тестов: один человек получал его десять раз. Как пояснила ERR руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, частицы вируса остаются в организме после болезни. Некоторым людям приходится делать несколько тестов подряд, чтобы наконец получить негативный результат, например, с целью пересечь границу, пишет rus.err.ee.