Вт, 23.02.2021
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Рекорды Covid-19: в Эстонии одного человека протестировали 32 раза

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное. ФОТО: Ain Liiva

С начала тестирования на коронавирус одному человеку в Эстонии пришлось сдать анализ на наличие этой инфекции 32 раза, при этом ответ всегда был отрицательным.

Рекорд среди положительных тестов: один человек получал его десять раз. Как пояснила ERR руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, частицы вируса остаются в организме после болезни. Некоторым людям приходится делать несколько тестов подряд, чтобы наконец получить негативный результат, например, с целью пересечь границу, пишет rus.err.ee.

По ее словам, повторные случаи заражения коронавирусом в Эстонии единичны, так как после первого заболевания вырабатывается иммунитет, но он может пропасть через шесть месяцев.

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