Повар Роман Защеринский получит орден Белой звезды V класса

«Когда мне позвонили, я не сразу понял, о чем идет речь: собирал детей в садик, собака лаяла… В общем, сначала решил, что это розыгрыш. Даже жене не сказал. Но когда выяснилось, что мне на самом деле вручат высокую государственную награду, конечно, я испытал целую гамму чувств: и радость, и гордость, и благодарность. Это круто, необычно и очень приятно лично для меня. И не только: раз государство в моем лице заметило нашу отрасль и ее значимость в продвижении эстонской гастрономической культуры, значит, не все еще в ресторанном бизнесе потеряно!» - сказал Защеринский в интервью Rus.Postimees.