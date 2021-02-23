Повар Роман Защеринский получит орден Белой звезды V класса
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 103-й годовщины Эстонской Республики представит к наградам 152 человека. Среди них и повар Роман Защеринский.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд по случаю 103-й годовщины Эстонской Республики представит к наградам 152 человека. Среди них и повар Роман Защеринский.
Роман Защеринский, повар, сособственник ресторанов Moon, Kolm Sibulat, Mantel & Korsten награжден Орденом Белой звезды V класса за продвижение эстонской гастрономической культуры.
«Когда мне позвонили, я не сразу понял, о чем идет речь: собирал детей в садик, собака лаяла… В общем, сначала решил, что это розыгрыш. Даже жене не сказал. Но когда выяснилось, что мне на самом деле вручат высокую государственную награду, конечно, я испытал целую гамму чувств: и радость, и гордость, и благодарность. Это круто, необычно и очень приятно лично для меня. И не только: раз государство в моем лице заметило нашу отрасль и ее значимость в продвижении эстонской гастрономической культуры, значит, не все еще в ресторанном бизнесе потеряно!» - сказал Защеринский в интервью Rus.Postimees.