Среди награжденных государственными наградами 11 русских имен
Сегодня стал известен список государственных наград, вручаемых президентом в честь годовщины Эстонской Республики.
Сегодня стал известен список государственных наград, вручаемых президентом в честь годовщины Эстонской Республики.
Тренер по легкой атлетике Андрей Назаров награжден «Белой звездой» IV класса. Назаров — бывший десятиборец, под руководством которого значительных результатов добился целый ряд легкоатлетов.
«Белую звезду» V класса получит музыкант Павел Бочаров, который выступает под псевдонимом и вносит большой вклад в интеграцию.
Той же награды удостоен журналист-фотограф Дмитрий Котюх, который, работая в издании Järvamaa Teataja и свободным художником, запечатлевает региональную жизнь и важнейшие события.
«Белую звезду» V класса получила и актриса Лариса Саванкова, которая не только является многолетней актрисой Русского театра, но и создателем благотворительного фонда Artalliance MTÜ, помогающего детям с особыми потребностями и их семьям.
Этой же награды удостоена директор Силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова, как человек, знакомящий Ида-Вирумаа с эстонской культурой и литературой.
Также Роман Защеринский, известный, как собственник ресторана и шеф-повар. Его работа отмечена в продвижении эстонской культуры питания.
Журналист Игорь Таро награжден за многолетний труд на общественных началах при освещении событий на Украине и в Белоруссии.
А Владимир Вшивцева наградили за развитие спорта в Нарве, организацию Нарвского энергетического забега и проведение многих соревнований по велоспорту.
Ордена Эстонского Красного креста III класса удостоен доктор Аркадий Попов, который являлся медицинским руководителем кризисного штаба при Департаменте здоровья. Он внес чрезвычайный вклад в решение кризисной ситуации, координировал работу медицинских учреждений и руководил реорганизацией учреждений здравоохранения во время первой волны Covid-19.
Орден Эстонского Красного креста IV класса вручен Алексею Гайдаенко, который является директором по сестринскому делу Северо-Эстонской региональной больницы.
А орден Эстонского Красного креста V класса будет вручен донору Валерию Степанову, который сдал кровь 109 раз.