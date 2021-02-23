Среди награжденных государственными наградами 11 русских имен

Андрей Назаров. ФОТО: Tairo Lutter

Тренер по легкой атлетике Андрей Назаров награжден «Белой звездой» IV класса. Назаров — бывший десятиборец, под руководством которого значительных результатов добился целый ряд легкоатлетов.

Gameboy Tetrise. ФОТО: Sander Ilvest

«Белую звезду» V класса получит музыкант Павел Бочаров, который выступает под псевдонимом и вносит большой вклад в интеграцию.

Дмитрий Котюх ФОТО: Järvamaa Teataja

Той же награды удостоен журналист-фотограф Дмитрий Котюх, который, работая в издании Järvamaa Teataja и свободным художником, запечатлевает региональную жизнь и важнейшие события.

Лариса Саванкова. ФОТО: Toomas Huik

«Белую звезду» V класса получила и актриса Лариса Саванкова, которая не только является многолетней актрисой Русского театра, но и создателем благотворительного фонда Artalliance MTÜ, помогающего детям с особыми потребностями и их семьям.

Эльвира Сидорова. ФОТО: Архив наших читателей

Этой же награды удостоена директор Силламяэской библиотеки Эльвира Сидорова, как человек, знакомящий Ида-Вирумаа с эстонской культурой и литературой.

Роман Защеринский. ФОТО: Пеэтер Ланговитс

Также Роман Защеринский, известный, как собственник ресторана и шеф-повар. Его работа отмечена в продвижении эстонской культуры питания.

Игорь Таро. ФОТО: Eero Vabamägi

Журналист Игорь Таро награжден за многолетний труд на общественных началах при освещении событий на Украине и в Белоруссии.

Владимир Вшивцев. ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

А Владимир Вшивцева наградили за развитие спорта в Нарве, организацию Нарвского энергетического забега и проведение многих соревнований по велоспорту.

Аркадий Попов. ФОТО: Eero Vabamägi

Ордена Эстонского Красного креста III класса удостоен доктор Аркадий Попов, который являлся медицинским руководителем кризисного штаба при Департаменте здоровья. Он внес чрезвычайный вклад в решение кризисной ситуации, координировал работу медицинских учреждений и руководил реорганизацией учреждений здравоохранения во время первой волны Covid-19.

Алексей Гайдаенко. ФОТО: Тоомас Хуйк

Орден Эстонского Красного креста IV класса вручен Алексею Гайдаенко, который является директором по сестринскому делу Северо-Эстонской региональной больницы.

А орден Эстонского Красного креста V класса будет вручен донору Валерию Степанову, который сдал кровь 109 раз.